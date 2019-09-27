「國王」賀南德茲最後淚灑球場。（美聯社）

水手隊指標性人物「國王」賀南德茲(Felix Hernandez)與球隊15年緣分盡了，他在今年與水手的合約將到期，27日被視為最後一次在水手主場先發，6局上半教練喊暫停後，賀南德茲一一與教練和隊友擁抱，並向舉著黃色「感謝」加油版的全場球迷脫帽致意，隨後忍不住落淚。

賀南德茲自19歲水手隊初登板，一晃眼已效力15年，2013年與水手簽下7年1.75億合約，今年球季結束後也將到期，水手隊無意續約，兩方的緣分也將走到終點。賀南德茲在水手寫下無數傲人成就，是水手隊史上最多勝投(169勝)以及三振(2521次)的投手，並在此拿下過一座賽揚獎，2012年更為水手投出隊史第一場完全比賽。

賀南德茲向球迷脫帽致意時，忍不住激動落淚。（路透）

不過33歲的賀南德茲體力及壓制力逐年下滑，今年僅拿到1勝，今日最終戰對決運動家，繳出5.1局失分3的成績，最終水手以1比3落敗，賀南德茲也以敗投畫下句點，自責分率6.40，繼今年日籍巨星鈴木一朗退休後，又一名球星將要離開球隊。

即使近幾年賀南德茲威力不如前，不過他這幾年的貢獻，水手球迷都看在眼裡，最終戰球團特地規劃一區「國王席」，觀眾雙手舉起寫著「感謝」的黃色看板，場面壯觀。賀南德茲上場時隊友都留在休息室，讓他接受全場球迷的歡迎，退場時球迷同樣報以熱情歡呼，賀南德茲脫帽向球迷致意，最後道別時刻也在場上忍不住激動落淚，場面溫馨。

而運動家在此戰獲勝後，在9月狂拿17勝，是球隊本賽季單月最高紀錄，目前在美聯外卡魔術數字降到1，今年總勝場數來到96場。

賀南德茲穿上球隊為他設計的的紀念衣，與拿著黃色看板的外野球迷合照。（路透）

(中時電子報)