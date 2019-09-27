民進黨全代會及黨慶 蔡賴同台破局。照片：本報資料照

民進黨黨慶與全代會明天登場，前行政院長賴清德是否出席，形成「蔡賴會」，備受注目；賴清德今天表示，因時間上不方便，將不出席黨慶與全代會。蔡賴同台再度破局。

至於陳水扁，據了解，陳水扁將會出席下午的黨慶活動。

民進黨內期盼「蔡賴配」，不少民進黨員期待能在明天全代會或黨慶能看到久未公開露面的賴清德，不過初選落敗會，賴清德一直相當低調，沒有公開行程，就是希望不模糊焦點。

(中時 )