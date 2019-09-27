民進黨全代會及黨慶 蔡賴同台破局 14:332019/09/27 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨全代會及黨慶 蔡賴同台破局。照片：摘自賴清德臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨全代會及黨慶 蔡賴同台破局。照片：本報資料照 民進黨黨慶與全代會明天登場，前行政院長賴清德是否出席，形成「蔡賴會」，備受注目；賴清德今天表示，因時間上不方便，將不出席黨慶與全代會。蔡賴同台再度破局。 至於陳水扁，據了解，陳水扁將會出席下午的黨慶活動。 民進黨內期盼「蔡賴配」，不少民進黨員期待能在明天全代會或黨慶能看到久未公開露面的賴清德，不過初選落敗會，賴清德一直相當低調，沒有公開行程，就是希望不模糊焦點。 (中時 ) #2020大選 #賴清德 #民進黨全代會 #黨慶 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓營發言人何庭歡評2020大選「像小鳥」 11:292019/09/25 政治 民進黨全代會將通過「社會同行世代共贏」決議文 17:192019/09/25 政治 北車野生捕獲賴清德 一句話回應蔡賴配？ 18:202019/09/25 政治 曾永權主持韓2020澎湖縣競選會報 15:452019/09/26 政治 卓榮泰感謝賴清德：這是全黨能否團結的關鍵 18:182019/09/26 政治 賴清德是否出席黨慶 林飛帆這樣說 12:302019/09/27 政治 林國慶接新住民電話 「非自願」幫大立委拍廣告 14:032019/09/27 政治 韓將起死回生？他稱仙丹在這兩人手上 14:092019/09/27 政治 朱立倫的7％哪來？網：這是深藍投韓的底線 14:232019/09/27 政治 朱立倫籲找回楊秋興 網諷：陳明文一起找回 14:252019/09/27 政治 政治熱門新聞 郭與趙少康會面後退選？郭幕僚曝真相... - 政治 東大生找到蔡論文證據？ 彭文正查詢後發現... - 政治 不挺韓了？胡幼偉：我也有點迷惘 - 政治 推電競產業被打臉 韓國瑜回應了！ - 政治 韓民調大輸？夏春湧：等陸戰開始敵營聞風喪膽 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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