劉厝排水水質淨化場27日舉行啟用典禮。（劉秀芬攝）

劉厝排水水質淨化場27日舉行啟用典禮，未來可減少劉厝排水上游約70％汙染量。（劉秀芬攝）

台南七股溪劉厝大排因上游汙水影響，長年發出惡臭，2017年市府爭取經費進行「劉厝排水水質淨化場新建工程」，已於7月底完工，27日舉行啟用典禮，市長黃偉哲感謝中央補助經費，讓水質淨化場能順利完成，未來可減少劉厝排水上游約70％汙染量，大幅改善周邊居民的生活品質，期許恢復水清魚現的舊景。

啟用典禮於27日上午舉行，除黃偉哲外，環保署主任祕書葉俊宏、立委陳亭妃、多位市議員及七股溪劉厝大排整治綠化促進會、地方里長等蒞臨觀禮。水利局長李賢義現場簡報劉厝排水的工程概況後，與會貴賓到一起到淨水場的入口處揭開紅布幕，象徵淨水廠的啟用運轉。

水利局表示，劉厝排水又稱七股溪，位於曾文溪下游北岸，流經七股、佳里及西港等3區，在本流慶安橋至劉厝橋河段因海水潮汐導致污染滯留，水質最差且散發惡臭，已達到嚴重污染程度，且下游即為七股潟湖，屬國際級保育動物黑面琵鷺冬棲地保育區，水質汙染已影響當地居民生活環境品質與生態。

由於地方多次反應要求改善，經市府水利局向中央申請並獲環保署補助經費，總工程費1億4600餘萬元，環保署補助約近8800萬，市府配合款約5800餘萬元，進行劉厝排水水質淨化場新建工程。

李賢義表示，感謝南寶樹脂公司捐贈水淨場用地，讓工程順利進行，七股溪劉厝大排整治綠化促進會長期關注劉厝排水的整治進度，並自發性巡守河川，成為政府與地方團體合作的典範。

另針對劉厝排水中游污染部分，則配合環保局稽查管制及農業局輔導畜牧場進行畜牧廢水再利用，共同合作改善水岸環境。

(中時 )