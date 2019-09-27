台中市長盧秀燕27日強調，不容掛百家樂主題餐廳掛羊頭賣狗肉，要求警局全力取締，一經查獲移送法辦，關門大吉，向非法業者宣戰，警察局也不是吃菜的！（盧金足攝）

台中市議員賴佳微從網路找到台中市百家樂主題餐廳的網路照片，未成年的孩子都能隨便進入這些百家樂餐廳裡面遊玩，難道要從小就讓孩子進入這些場所學壞？（賴佳微提供／盧金足台中傳真）

市議員段緯宇（左）爆出，有市民到百家樂主題餐廳輸了1000萬，傾家盪產，但抓不到賭場，市議員吳顯森強調一定要執行取締，否則賭博輸了，殺人放火治安事件都會變成地雷（盧金足攝）

台中市百家樂主題餐廳竟淪為「只見賭具，沒有餐具」的賭博天堂？市議員27日不分黨派齊聲抨擊百家樂假餐之名，行賭博之實，賭桌旁提供餐點，竟還有小朋友，有人輸了1000萬，抓不到賭場，台中難道由風化城變成賭城。台中市長盧秀燕強調，不容掛羊頭賣狗肉，要求警局全力取締，一經查獲移送法辦，關門大吉，強勢向非法業者宣戰，警察局也不是吃菜的！

台中市警察局長楊源明27日在市議會專案報告「台中市百家樂主題餐廳現況及管理」，目前台中市遊戲主題餐廳列管家數共12家，已查獲5家，停歇業5家，還有7家營業中，主要集中在都會區。

市議員賴佳微要求經發局長張峯源應立即將這種賭博式的主題餐廳納入自治條例中的規範，列為重點稽查的對象，這些賭博主題式餐廳運用金錢換籌碼方式遊走法律漏洞，號稱是靠賭博贏的籌碼僅能夠更換獎品或餐點，實際上私下從事金錢兌換，在台中如雨後春筍般一家接著一家成立。

賴佳微抨擊，遊走法律邊緣形式的犯罪模式居然卻無法可管，連玩電玩網咖都有納入台中市休閒娛樂服務業管理自治條例，這種產業沒有納入完全不合情理。

「因為無法可管，這些未成年的孩子都能隨便進入這些百家樂餐廳裡面遊玩，難道要從小就讓孩子進入這些場所學壞？」賴佳微憂心，這些孩子只要有錢就能夠儲值點數去遊玩，台中在盧秀燕主政之下儼然成為賭博城市。

賴佳微出示影帶指出，在網路平台隨便搜尋，就能看到正要在台中新開幕的百家樂餐廳，這些背後的老闆究竟是誰？有沒有可能是這些專案報告已經查緝到的店家，又換了名稱另闢新處繼續這樣的犯罪模式？沒有明確地址的台中百家樂餐廳或是百家樂賭場有20幾家在網路都能輕鬆找到。

「治安是城市進步的象徵，台中不能成為賭博犯罪的溫床」，賴佳微要求市府立即將這些餐廳納入自治條例，經發局長以及警察局長立即針對這些餐廳進行列管並且加強查緝，若有違法事宜，絕不寬貸。

市議員江肇國質疑，台中市已經淪陷為賭博城市，他詢問經發局長對這種百家樂新興特殊營業餐廳，會不會再發執政？台中淪為賭博城市沒有正本清源，有人賭博到傾家盪產，如果店被關了，回來多請幾張餐廳執照，台中變成百家樂天堂，台中市要明確宣示，「不歡迎這些百家樂餐廳」。

對百家樂有利可圖四處營業，市議員陳淑華說，竟然從網路講通關密碼，或加LINE就可以去消費，警力和市府難道無作為？市議員陳文政建議市府趕快制訂自治條例管理，呼籲盧秀燕宣誓「台中市不歡迎百家樂餐廳」，並希望警察局強力取締，杜絕危害台中市的治安。

市議員段緯宇爆出，有市民到百家樂主題餐廳輸了1000萬，傾家盪產，但抓不到賭場，太太傷心不已，不知公權力在那裡？市議員何敏誠說，警力一直站崗，不要讓星星之火燎原。市議員吳顯森強調一定要執行取締，否則賭博輸了，殺人放火治安事件都會變成地雷。

市議員陳政顯批各單位各自為政，不要忘了手上重要的工具「聯合稽查」，在網路上奇奇怪怪的宣傳，經發局為何還花三個月時間，正常餐廳繼續營業，變相的要求關門。

盧秀燕語氣強硬的表示，台中市絕對不准許掛「羊頭賣狗肉」的餐廳，也不會開放，一定強力稽查，不容掛羊頭賣狗肉，要求警局全力取締，一經查獲移送法辦，關門大吉，向非法業者宣戰，「警察局也不是吃菜的！」非法業者不要心存僥倖。

(中時 )