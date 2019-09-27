北市交通警察大隊27日表示，因多年來一直有民眾反應，北市交通管制工程處經實測後，將自2019年10月1日起，調高自強隧道內的限速，從40公里升至50公里，超過60公里將會開罰。

北市議員及民眾強烈反映，自強隧道在上、下班時，因尖峰時段車流量大，很容易就會塞爆，建議適度放寬速限，交工處、交大9月時以儀器測速。觀察區間實況後決定提高上阧，但自強隧道北側（南往北方向）的彎道，仍應維持速限40公里，其他直線路段則將調速至50公里。

北市警交通大隊日前裝設「區間平均測速」科技執法設備，9月起車輛進出隧道由南往北若低於56秒、北往南通過隧道低於51秒就算超速，依法最高可處2400元罰鍰。

北市交大指出，提速後將依據相關法令規定，針對逾60公里之超速違規駕駛實施取締。警方也提醒民眾，民眾駛入隧道時，仍應留意不得超越速限並禁止變換車道，往士林（南往北方向）出隧道後，彎道仍為40公里，科技執法的主要目的在於減少交通事故，「不爭一時，安全一世」，希望駕駛朋友能減速慢行，快樂出門，平安回家。

(中時 )