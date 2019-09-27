李正皓臉書。（摘自李正皓臉書）

李正皓臉書。（摘自李正皓臉書）

對於最近黨內紛爭，前新北市長朱立倫表示，任何政黨都以擴大支持度、爭取最多支持跟朋友為目標，和鴻海創辦人郭台銘的心結要時間化解，之前被開除黨籍的前高雄縣長楊秋興、前中評委陳宏昌，黨都應該要找回來，一起再團結起來拚勝選，但朱這番言論，卻引發網友正反兩極看法！

國民黨中常會日前決議「慰留」自請退黨的郭台銘後，朱立倫今表示，任何政黨都以擴大支持度、爭取最多支持跟朋友為目標，且郭台銘絕對是國民黨最大助力，也是大家的朋友，這段期間有些黨內同志說話不恰當、對郭董不敬，都需要時間化解。朱強調，對於曾經幫助過國民黨的朋友，都要心存感恩之心，不要口出惡言，包括日前楊秋興、和陳宏昌，黨內都應該要找回來，因為只有擴大支持，才不會造成更多對立，只有大團結能讓國民黨勝選。

對於朱的言論，國民黨「草協聯盟」發起人李正皓也贊同，並在臉書發文表示，百分之百同意，國民黨現在要贏，「找回老朋友」是首要之務。只要經歷過初選的政黨，裂痕是一定有。但看看民進黨，蔡、賴會都即將上演，而國民黨自己的朋友、盟友卻一個又一個的被開除，團結都不一定贏，分裂豈不是必敗？「找回老朋友」這五個字說來簡單，但這代表了領導人的氣度與格局，這些都僅是一念之間，一念天堂、一念深淵。

不過對於李正皓的言論，有些網友表示不贊同，「完了，謝謝再聯絡」、「可惜有人卻不會這麼想」、「天下分分合合...隨緣」、「一直背骨一直爽的概念」？！但也有網友認為，「國民黨勢利得很，秋興開除！果凍回來，因為看上果凍有錢有人氣」、「國民黨和韓現在對郭懂是假裝要摸頭實際上卻猛巴頭，可惡至極」！

(中時電子報)