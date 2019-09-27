不常運動、腹肌鬆弛、背脊僵硬的上班族，腰痛多半也會來作伴，可是有時候要預防腰痛，可是要從脖子開始呢！

從事會計工作的吳小姐一整天都在和數字奮戰，抬起頭和同事講話的次數，用手指就可以數出來，晚上回家擠在擁擠的公車上，覺得陣陣腰痛，「今天好長」她心裡想。回家後稍微梳洗之後，就揉著腰上床睡覺。

事實上，吳小姐的腰痛是可以預防的。腰痛一般是因為持續錯誤的姿勢，導致肌肉、韌帶的損傷。要矯正錯誤的姿勢，基本上要強化腹肌和背肌，如此一來，就可以減輕腰椎的負擔，達到預防腰痛的效果。你可能沒想到，鍛鍊脖子的肌肉對於預防腰痛也非常有效。

因為脖子支撐相對上很重的頭部，如果頸部的肌肉不強，頭就會往前傾，容易造成駝背，這樣會對腰部造成極大的壓力，而導致腰痛；相反地如果強化頸部的肌肉，能好好地支撐頭部，就不容易腰痛。

以下介紹三個不需要器具，就可以做的動作，只要一天一次，每次7秒鐘，就可以鍛鍊頸部的肌肉；而且每天做的話，效果會更明顯。其中的訣竅是，施壓的時候用力壓，壓完之後，再慢慢收力。

但是，這些運動當然不能治療所有的腰痛，如果腰痛持續一個星期以上，或是有下肢痲痹的狀況，還是要看醫師。

1.兩手手掌交疊，放在額頭，用力壓額頭，額頭也一起出力往手掌壓。（壓的時間約七秒，施壓之後慢慢收力，頭的位置不動）

只要一天一次，每次7秒鐘，就可以鍛鍊頸部的肌肉；而且每天做的話，效果會更明顯。（圖片來源：鄭佳玲繪）

2.兩手手掌交疊，放在後腦勺，用力往前壓，頭也往手掌出力。

只要一天一次，每次7秒鐘，就可以鍛鍊頸部的肌肉；而且每天做的話，效果會更明顯。（圖片來源：鄭佳玲繪）

3.右手的手掌往頭左側壓，頭也往手掌壓，左側亦同。

只要一天一次，每次7秒鐘，就可以鍛鍊頸部的肌肉；而且每天做的話，效果會更明顯。（圖片來源：鄭佳玲繪）

(中時電子報)