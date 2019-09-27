民進黨33周年黨慶 陳水扁獲准參加 14:562019/09/27 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統陳水扁獲准參加28日將舉辦的民進黨黨慶活動。(摘自陳水扁臉書／林欣儀台中傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁受邀參加28日將於圓山飯店舉辦的民進黨33周年黨慶活動，他日前並向台中監獄提出出席申請，中監表示，經審核相關資料，認為陳水扁出席活動有助於他的病情恢復，已核准此申請，活動當天也將派員觀察他有無違規行為。 台中監獄指出，日前接獲陳水扁申請、希望出席28日民進黨黨慶活動及當日的訪友形成，經扁醫療小組提出相關報告，認為他出席活動對病情有益，審議後核准扁的申請，但他仍需遵守相關規定。 (中時 ) #活動 #陳水扁 #出席 #民進黨 #黨慶 也許您會感興趣 推薦閱讀 下架民進黨「兩頭落空」外交 04:102019/09/23 論壇廣場 小英酸當年教育部 可不是民進黨的 04:102019/09/23 政治要聞 柯主席坦言 突圍藍綠有難度 04:102019/09/23 政治要聞 傳桃園大小綠整合 民進黨主委否認 04:102019/09/23 地方新聞 大號吳音寧們 04:102019/09/24 時論廣場 呂秀蓮：民進黨像當年國民黨 為何要姑息？ 12:192019/09/25 政治 民進黨全代會將通過「社會同行世代共贏」決議文 17:192019/09/25 政治 台灣政情 呂參選2020拚連署－違反公平正義 綠現在像國民黨 04:092019/09/26 話題觀察 破壞台灣團結的元凶 04:102019/09/26 時論廣場 國台辦批民進黨介入港事 林飛帆否認 12:162019/09/26 政治 社會熱門新聞 與最美黑寡婦「床上激戰」男爽到「升天」 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 自強隧道10月限速50公里 民眾怨塞爆了 - 社會 三太子前激戰 妻見尪鹹濕訊息「脫褲從後Ｘ」超崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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