前總統陳水扁受邀參加28日將於圓山飯店舉辦的民進黨33周年黨慶活動，他日前並向台中監獄提出出席申請，中監表示，經審核相關資料，認為陳水扁出席活動有助於他的病情恢復，已核准此申請，活動當天也將派員觀察他有無違規行為。

台中監獄指出，日前接獲陳水扁申請、希望出席28日民進黨黨慶活動及當日的訪友形成，經扁醫療小組提出相關報告，認為他出席活動對病情有益，審議後核准扁的申請，但他仍需遵守相關規定。

(中時 )