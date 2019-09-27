銘傳大學親善服務隊連續第35年服務國慶大典，今年選出25位同學擔任國慶禮賓人員，15位女同學及10位男同學，將在國慶典禮擔任指引及接待。（銘傳大學提供／李侑珊傳真）

銘傳大學親善服務隊連續第35年服務國慶大典，今年選出25位同學擔任國慶禮賓人員，15位女同學及10位男同學，將在國慶典禮擔任指引及接待。（銘傳大學提供／李侑珊傳真）

銘傳大學親善服務隊連續第35年服務國慶大典，今年選出25位同學擔任國慶禮賓人員，15位女同學及10位男同學，將在國慶典禮擔任指引及接待。除了專業接待服務，校方這次特別讓所有親善服務隊接受「BLS基本生命救命術」訓練，遇到突發狀況，禮賓人員可在第一時間做基本救護，待管制官及醫療團到場接手後續治療。

銘傳大學連續35年擔任國慶典禮禮賓接待工作，今年親善服務團對女學生身著一襲酒紅色連身洋裝，頗有古典氣息的紅色緹花布製成，使用運動風的織帶，點綴喇叭袖並凸顯腰身，使整體形象更顯年輕活力，同學穿梭座位區時更富機動性。

銘傳大學表示，今年特別讓25位禮賓人員接受「BLS基本生命救命術」訓練並取得證書。無論是心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作、三角巾包紮等，樣樣都難不倒這群專業的禮賓人員。

銘傳大學提到，貴賓如有突發狀況，可在第一時間進行基本救護，爭取救治時間。親善服務隊隊員黃靖雯表示，迎賓接待要隨時觀察賓客的狀況，適時給予必要協助，提供窩心的服務。她說這次訓練，三角巾懸臂包紮、腳踝扭傷八字固定法、手肘創傷包紮等緊急救護都是練習的重點。

銘傳大學親善服務隊指導老師何采容表示，國慶典禮天氣如果炎熱，就要注意貴賓是否有中暑或熱衰竭的現象，因此在訓練時會特別著重觀察賓客狀況。若真有緊急狀況，除立即給予基本救護，並將協助清場、保持空氣流通，趕快通知大會管制官及醫療團隊，讓貴賓得到最好的醫療照顧。

(旺報 )