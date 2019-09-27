中部分署第三岸巡隊舉辦水域聯合搜救演練，空勤直升機也出動救援。（陳淑娥攝）

中部分署第三岸巡隊舉辦水域聯合搜救演練，在第一時間救起落海人員。（陳淑娥攝）

為強化複合式災害應處能力，海巡署中部分署第三岸巡隊27日在台中港舉辦「108年下半年度水域聯合搜救演練」，分為4個假想狀況，包括港口保全、海難救援、傷患急救及海上油汙處理，結合陸海空等相關單位投入操演，過程緊湊十分逼真。

第三岸巡隊指出，這次特別安排具開放水域救生員證照人員下水扮演溺者，並結合空勤直升機、100噸海巡艇、救生艇、水上摩托車、消防車、救護車等救援利器，展現台中地區海域救援能量。

聯合搜救演練分為4個假想狀況，包括港口保全、海難救援、傷患急救及海上油汙處理，並以空拍機紀錄演練過程並透過大螢幕現場轉播，演練過程緊湊逼真，博得在場來賓如雷掌聲。

演練一開始是台中港務分公司獲報，有外籍人士可能破壞台中港19號客貨運碼頭，第三岸巡及台中港務警察總隊加強船泊安檢及碼頭巡查勤務；狀況二為演習號油輪準備返港泊靠時失去動力，持續往台中港南堤堤岸漂流，船長緊急請求協助；狀況三是落海人員被救回後接駁至碼頭，並進行檢傷及後續安置。

狀況四為船艙因擱淺後撞擊消波塊造成艙壁破裂，油料大量洩漏，現場查處後啟動防堵機制，避免汙染擴大；第三岸巡表示，為求過程逼真，進行船舶漏油演練時，於海面上佈放攔油索、汲油器等設備。

聯合搜救演練參與單位計有航港局中部航務中心、台中港務分公司、台中市消防局、台中港務警察總隊、台中港務消防隊、台中市環保局、動植物防檢疫局台中分局、空中勤務總隊第二大隊、台中火力發電廠、台中市消防局義消總隊海龍救生分隊暨台中市海上救生協會等11個單位，總計88員參演。

(中時 )