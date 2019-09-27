林霍爾姆(Robyn Lindholm)是澳洲一名非常漂亮的脫衣舞孃，除了天使的臉孔與魔鬼的身材外，她還有一個非常響亮的別稱—「澳洲黑寡婦」。這位女子在2013年時涉嫌謀殺前男友，健身房老闆的埃米(Wayne Amey)而遭重判25年。 最近這位「美魔女」又被指控於2005年時殺害了另外一位男友，鄧普頓(George Templeton)。鄧普頓於2005年時失蹤，時至今日仍未尋獲他的遺體。

據《太陽報》報導，漂亮的林霍爾姆宛如電影「紅雀」一般，用她漂亮的臉蛋姣好的身材誘惑一個個男子。林霍爾姆告訴她的獄友，當她與某名男子彼此交纏攀上高峰的瞬間「我割開了他的喉嚨，這真是有史以來最好的性高潮」她補充道，當時她沐浴在溫暖的血液中。除了這悚然的事件外，法院另外還查到林霍爾姆運用自己美麗的軀體，不斷誘惑著新男友殺害前男友。包括她被法院判刑的原因—向法院承認她與自己的兩個戀人查博(Trabert)、萊恩(Ryan)密謀殺害埃米一事。這兩人因色慾薰心賠上了20多年的自由。

檢察官將林霍爾姆稱為「蛇蠍美人」，他指出鄧普頓被殺害的原因可能是因為他阻礙了林霍爾姆與埃米的關係。

(中時電子報)