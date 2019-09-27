李嫣曬出父女合影。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

天后王菲和前夫李亞鵬育有一女李嫣，4歲的李嫣近日爆出赴瑞士就讀一年學費要價約335萬台幣的貴族學校，李亞鵬受訪透露是女兒想出外念書，自己當然全力支持，今(27日)李亞鵬過48歲生日，人在國外的李嫣跨海貼出父女倆私密扮醜照，引來網友大笑。

李亞鵬先前受訪大讚李嫣成熟又難得，沒想到愛女在這麼小的年紀就開始為未來打算，自己提議要到外地念書，李亞鵬更說他也是14歲離開家鄉到合肥念書，笑說可能是家族遺傳，而李嫣到瑞士後也非一帆風順，曾在網上留言：「悲傷逆流成河」，李亞鵬安慰她說：「爸爸今天如果有一點點能力的話，都來自14歲離開家的堅持和眼淚」，李嫣反嗆爸爸：「我不需要什麼能力。」個性果然很有王菲風範。

李嫣今在網上分享過去和李亞鵬扮鬼臉的照片，甜說：「Happy Birthday」，照片溫馨又逗趣，網友說：「李嫣越來越像媽媽」、「難怪那麼多爸爸都想要女兒」、「李嫣有王菲的靈氣」、「感覺他們把孩子培養的很好」。

(中時電子報)