蘆洲湧蓮寺捐贈新北市府6億元蓋慈善大樓，新北市長侯友宜與湧蓮寺主委陳宏昌互動熱絡，不時交頭接耳。侯直呼「接到人生最大的訂單」；陳宏昌面對媒體詢問是否願意回國民黨時強調，今以公益活動為主，不方便回應後，快步離去。

新北市府27日舉行「湧蓮寺捐款興建慈善公益大樓簽約儀式」，由市長侯友宜與湧蓮寺主任委員陳宏昌簽約，未來慈善公益大樓將集合運動休閒場所、公托中心、停車場以及演藝廳等設施，建物共地上6層、地下3層。

侯友宜表示，湧蓮寺長期致力於社會公益慈善，從八八風災、八仙塵爆、高雄氣爆，到台南及花蓮震災等，都率先捐出善款協助救災，並發放清寒獎助學金、低收入戶物資及捐贈巡邏車等，每年捐款金額達1000萬以上，連年獲得本市績優宗教團體。

侯友宜說，這次捐贈6億元經費「是我公務生涯接到最大的訂單」，將交由新工處興建慈善大樓，公益慈善大樓鄰近三民高中捷運站，除了公托與停車場外，還有室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、羽球場、閱覽室以及藝文展演空間，透過行動弘揚觀音慈悲。

湧蓮寺主委陳宏昌表示，湧蓮寺也從沒有捐出這麼高金額，他要感謝默默捐款給湧蓮寺的善男信女，湧蓮寺也向信眾報告「你們捐的一角一銀，都用在刀口」，也感謝侯市長領導的團隊與前市長朱立倫的努力，提供這麼優質的土地與機會，給湧蓮寺做好事。

由於陳宏昌先前因為挺菜酸韓，遭國民黨開除黨籍，被問到會不會立場尷尬，侯友宜強調，陳宏昌在三蘆地區樂善好施眾所皆知，湧蓮寺在陳宏昌帶領下，能夠有如此義舉，值得鼓勵肯定，每一個人有不同的想法、思維他都尊重。

(中時 )