川普身陷彈劾危機市場氛圍謹慎 日股收黑 15:552019/09/27 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦眾議院對總統川普正式展開彈劾調查，投資人對此維持謹慎態度，東京股市今天因市場擔憂情緒應聲收黑。 日經225指數下挫169.34點或0.77%，收21878.90點。東證一部指數下跌19.02點或1.17%，收1604.25點。 (中央社) #指數 #市場 #川普 #彈劾 #下挫 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 陸下個挖角目標？美官員點名這兩國「有壓力」 - 國際 上廁所別用手機 小心染上這怪病 - 國際 找到了？傳通烏門吹哨者是他 川普：叛國罪！ - 國際 安倍特拍影片慶祝陸建政 還秀了這句中文 - 國際 不鳥彈劾案 川普續爆料：拜登子在陸大賺465億 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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