美國聯邦眾議院對總統川普正式展開彈劾調查，投資人對此維持謹慎態度，東京股市今天因市場擔憂情緒應聲收黑。

日經225指數下挫169.34點或0.77%，收21878.90點。東證一部指數下跌19.02點或1.17%，收1604.25點。

(中央社)