為了錢狠心弒父！台中40歲孫姓男子今年7月間向70歲老父親索討1000萬元遭拒，憤怒的孫男竟以拳腳、鋁窗等痛毆老父親，同住的88歲胡姓外婆發現並制止，也遭到毆打，孫父傷重、當晚不治。因家屬請求判死，且檢方認為孫男再犯機率高，依殺人罪起訴他並求處死刑。

起訴指出，孫姓男子多年前經商失敗，之後就獨自在外居住、整日遊蕩，沒錢時便開口向父母或外婆索討，今年7月25日，孫男又返回老家，並以「投資生意」為由向父親索討1000萬元款項，同時要求父親將錢匯入指定帳戶。

因孫父未依照兒子的要求給錢，孫男隔天下午竟持刀返家、繼續向父親索討金錢，父子倆因而發生口角與肢體衝突，情緒失控的孫男不但徒手毆打並用腳踢老父，還將已經跌倒在地的父親從3樓拖到1樓，並破壞家中鋁門窗後、拿起鋁窗狠砸父親。

原本在睡午覺的胡姓外婆聽到聲響、走出房門查看，趕忙趨前制止孫子的行徑，未料，竟也遭到孫男摑掌，孫男接著又拿起一旁的三角錐砸向外婆，導致胡女身上多處外傷。

同居的孫母被嚇得跪地大哭，但孫男仍不罷手，接著到馬路旁拿起重達15.4公斤、寫有「請勿停車」告示的石墩狠狠砸向父親，直到警方獲報到場將孫父送醫，但他因腹部臟器破裂、顱內出血等情況，急救後仍不治。

檢方查出，孫男是家暴累犯，包括他的父親、前妻與女兒都曾遭暴力相向，甚至他在打死老父親後，竟還誣指父親與妻子通常、辯稱自己是義憤殺人，且其外婆、母親與姊妹都請求判死。檢察官考量其惡行重大、有與社會隔離的必要，請法院判處死刑，若孫男犯案時有精神疾病、影響辨識，也建請判處無期徒刑。

(中時 )