方泂鑌（阿鑌）日前推出新專輯《BIN LUV》，由他一手包辦詞曲的新歌〈時光機器〉，創作靈感源於阿鑌深藏心中17年一直忘不了、2002年上映的好萊塢電影《時光機器》，電影裡科學家男主角為了回到過去挽救摯愛性命，提起勇氣，勇敢地坐上一台自己發明的機器，希望能回到過去彌補遺憾， 阿鑌深受男主角為了完成目標的那份動力及衝勁感動，在新歌歌詞裡寫下「我將要穿梭時間回到那從前，夢會實現或湮滅、就讓這一幕上演，為了能再見到你、我不惜一切」，深動細膩地刻劃出情感。

身為巨蟹的阿鑌，對周遭事物感受力強，他今上電台受訪，透露偶爾會跟自己對話，「我發現多跟人家對話，或跟自己對話，比較容易整理思緒，有朋友發現我會這樣，說我神經病」，或許就是因為這樣的個性，方泂鑌當年看完電影後，時隔17年感受仍深，直至今日終於譜成旋律優美的〈時光機器〉；此外，電影最後結局，男主角雖挽救不了摯愛，卻回到原始時代拯救許多種族，傳達過去的事沒辦法改變，每個人都該放眼未來，唯有坦然面對過去並從中成長，才能真正擁有未來，用另一種角度存續情感，就像方泂鑌在新專輯《BIN LUV》中，運用大量「時光」與「機器人」的概念，透過時間的改變讓情感演化更有思緒，蛻變成另一個愛的模式。

阿鑌創作〈時光機器〉時曾表示：「這段內心旋律若是再不發表就會一生遺憾！」當時進錄音室錄唱，由於一直拋不掉心中這首歌原本帶有搖滾的曲風，忍不住唱得非常ROCK！完全與抒情的編曲格格不入，最後乾脆打掉重練，將抒情編曲融合搖滾曲風，讓這首歌後半段戲劇性地轉變成為有大量SLOW ROCK鼓聲與電吉他背景的歌曲，另一方面，也暴露一向給人感覺斯文抒情的方泂濱，其實內心一直藏著「搖滾魂」！〈時光機器〉將於30日中午12點在Youtube首播，屆時阿鑌將於11點50分到12點10分上線，在Youtube聊天室陪歌迷邊看邊聊。Youtube首播網址：https://youtu.be/93ZvWfDDIk4

方泂鑌日前拍攝新歌〈時光機器〉MV。（海蝶提供）

方泂鑌日前拍攝新歌〈時光機器〉MV。（海蝶提供）

(中時 )