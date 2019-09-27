仿真蝦子雞蛋糕、水牛城辣雞香腸！書店不只有書香，異國美味療癒人心！24小時閱讀不打烊的誠品敦南店，在2020年閉幕前週週精彩活動不停歇，這回攜手超過30家超夯排隊美食的「有趣市集」，以「用餐時段」為靈感，9/27-10/20連續四週每週五、六、日於戶外廣場打造宵夜、午餐和下午茶市集，用閱讀和美食伴您24小時！書店還有「美容靈藥展」問卦抽「駐顏有術妙方籤」，幽默風趣的籤詩祈福趣。
其中最受矚目的人氣美食，正是擺攤出沒不定的「蝦。日子很瞎」雞蛋糕，仿真的蝦子外型十分可愛、口感外酥內軟，還有獨家焦糖蘋果、森v森v檸檬雞蛋糕，讓人食指大動，10/4-10/6將現身誠品敦南店戶外廣場，同時集合法式甜點、輕音樂伴隨午後微風，帶來浪漫的午茶時光！
9/27-9/29、10/11-10/13呼應誠品敦南店夜不眠特色，邀集13個餐酒美食品牌齊聚推出宵夜場，以16公尺、68支啤酒柱一字排開而聞名的餐廳「細酌牛飲」，將帶來世界各國得獎啤酒；想吃辣雞翅又不想把手弄髒，試試加拿大籍主廚帶來的「Cory’s Kitchen水牛城辣雞香腸」道地西式風味。
外國知名雜誌Eater都曾密訪的「老罈香川味兒」首次與「頑居酒屋」合作，將日式串燒擅長的烤功技術，結合四川街邊小食擼串；10/18-10/20還有「敦南Lunch Box」提供最時尚的餐盒饗宴。快到誠品敦南店踩點，也把握典藏敦南的閱讀時光。
逛完戶外市集，進到誠品敦南店看看趣味的「美容靈藥展」吧！您是否「照鏡不愛開明燈」呢？誠品敦南店「美容靈藥展」問卦抽「駐顏有術妙方籤」，幽默風趣的籤詩讓人會心一笑。
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(中時電子報)
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