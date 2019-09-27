金門料羅港增設砂石碼頭，預期可有效改善營運環境。（縣港務處提供／李金生金門傳真）

金門縣港務處長何佩舉強調，配合縣府推動「海運快遞」及「跨境電商」新政策，未來將持續活化土地建物資產及商港設施運用多元化。（李金生攝）

金門斥資4億200餘萬元的「料羅港區增設砂石碼頭及外廓設施改善工程」，2大主要項目已完工啟用，縣港務處預期可解決料羅港碼頭席位不足，並改善外港區水域靜穩度，提升港區整體營運環境，期待帶來另一個成長高峰。

這項由縣府爭取中央補助的工程，主要項目有：一、外廓設施改善工程，延建之沉箱堤法線長共90公尺，提升外港區水域靜穩度，確保船舶作業安全；二、S7碼頭新建工程，新建碼頭共長163.7公尺，將優先供作砂石卸料使用，使砂石與散雜貨分區作業、動線分離，減少相互干擾。

第2階段的S6碼頭修復工項，也於9月7日開工，預計11月30日完成，屆時可有效提升散雜貨的裝卸效率外，並可區分國際線與國內線，提升海關查緝效能，對整體「小三通」航線轉運助益極大。

縣港務處長何佩舉強調，配合縣府推動「海運快遞」及「跨境電商」新政策，未來將持續透過活化土地建物資產及商港設施運用多元化，增加金門地區就業機會，推展整體效益的最大化，帶動貨運量往前邁進。

料羅港改善營運環境，期待帶來新的成長高峰。（李金生攝）

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