日本的即期品流行，因為能省下不少錢，且隨著時間越晚，折扣數還會往上升。但在台灣，這樣的風氣似乎還未盛行。一名網友就在網路上提問，「到底為什麼台灣不太賣即期品？」，底下馬上有很多人指出問題所在。

原PO在PTT八卦版表示，去過好多次日本，日本最為人稱道的點是即期品的販賣非常流行，任何人吃的食物在8-9點的過後就會慢慢的把折扣數往上提升，從20%、30%、50%甚至到80%，基本上去日本如果吃這些即期品花費超級省，而且也不難吃。但台灣除了壽司、麵包店外，幾乎不賣即期品，寧可丟掉也不讓人買，「為何日本可以，台灣不行」？

貼文曝光馬上引來許多網友討論，不少人認為是「消費習慣」的問題，「台灣人太晚下班」、「因為大家寧願浪費時間賺小便宜」、「就怕大家都在等特價啊」、「即期品會讓廠商利潤降低」、「因為8~9點才是大家真正下班的時候，日本家庭主婦多，三餐正常買菜」。但也有部分網友回應，「全家、頂好、OK、各大量販賣場幾乎都有即期品特價，是原PO只去不願賣即期品的地方（例如小七）」。

(中時電子報)