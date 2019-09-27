對於高雄巿議會黨團協商通過準時散會，時代力量巿議員林于凱、黃捷認為侵犯議員的質詢權，27日到高雄高等行政法院對高雄市議會聲請假處分。請求總質詢開始前，高雄市議會應使未中籤的議員可以對市長施政報告做質詢。

林于凱引述《地方制度法》第48條指出，直轄市議員質詢是法定職權，但這次高雄巿議會的抽籤質詢，卻讓許多議員無法行使職權，且用抽籤方式，在《高雄市議會市政質詢辦法》中並未規範。

他也提到，以「抽籤」決定議員質詢順序的行政操作，是在本月25日的預備會議結束後才定出，多數市議員無從參與討論，導致27日雖有44名議員登記質詢，但抽到後20名的議員，卻可能有登記卻不能質詢。

27日抽中18號的黃捷說，雖然自己幸運抽中，但沒有一點喜悅，因為這個幸運本身就是不正常的現象，痛批這是議會「抽抽樂」，質詢本來就是議員的職責，若要從根本改善散會時間延誤的狀況，應該重新調整議程。

2人依行政訴訟法298條第二款，防止議員質詢權發生重大之損害，向高雄高等行政法院聲請「暫時情況」假處分，請求在這次巿議會總質詢開始前（10月31日前），相對人（高雄市議會）應使聲請人（未抽到之議員）對市長施政報告為質詢。

(中時 )