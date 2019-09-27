國民黨總統參選人韓國瑜2020能否勝選備受關注，對於綠營高雄市議員嗆聲韓國瑜，乾脆辭去高雄市長專心選總統，有命理師透露，韓國瑜目前差不多利空出盡，研究韓國瑜的命盤發現，他總統當定了！

面對綠營黑韓攻勢不斷，雖然有民調對韓國瑜2020選情悲觀，不過命理師高向陽大膽預言，現年62歲的韓國瑜，63歲起將從谷底翻身走大運，剛好落在2020選舉年，他並舉出下列5大原因，說明韓國瑜的總統命實乃「天註定」。

1、韓國瑜63~72歲大運走紫微廟、破軍旺、擎羊廟，此運即皇帝開疆闢土掌印運。

2、韓國瑜流年運走廉貞、貪狼，流年福德宮又走天相。

3、韓國瑜本命福德宮的官祿宮遇紫微星。

4、西元2020年1月11日，為亥年12月17日有流年助運，若總統選舉落於子年則恐落選。

5、流年12月（選舉月）剛好落在韓國瑜之本命星。

高向陽說，綜觀上述5跡象，顯示韓國瑜的總統命乃「天註定」，而且注定八年無法更改，為有「運」者天助，得天下。

(中時電子報)