馬祖防衛司令部今日執行「聯合反登陸作戰」操演，於南竿、北竿、莒光等「分區同時」實施，這次操演最大亮點，是同時也進行目前全球最大口徑，有「砲中之王」稱號的M1型240砲射擊，發射時巨響撼動全島，相當壯觀。

馬防部官兵在掩體內進行榴彈砲射擊。(青年日報提供/戴志揚台北傳真)

240榴彈砲是前線防區口徑最大的火砲，射程可深入中國大陸內陸，是國軍威力最強的傳統管式火砲，在軍中被稱為「鎮島巨砲」。美軍當年在金門823砲戰後，以「轟雷計畫」為名，將這型榴砲由琉球運至金門、馬祖前線部署。陸軍官員表示，240榴砲1枚砲彈即重達163公斤，爆炸後足將一個足球場大小的目標夷為平地。

今天的操演重點於指管通聯與聯合火力射擊，驗證武器裝備及聯合防衛作戰能力；操演過程中，官兵展現高昂鬥志，以紮實訓練與絕佳默契，順利完成操演任務。

參演的640名官兵，分別操作240榴砲等各式火砲計7類40門，射擊近3百發砲彈，全程依照想定誘導，分於防區多處陣地對操演目標實施射擊，現場砲火震撼，充分展現國軍壯盛軍容。

此外，防區也邀請連江縣縣長、地方仕紳及馬祖鄉親一同參與，共同見證國軍官兵訓練成效與「守土有責」的決心，彰顯「軍民一家、同島一命」之精神。

(中時電子報)