全球瘋拍真人開箱，工務處跟上這波風潮，率先成為苗栗縣府第1個以真人開箱向民眾宣傳業務的處室，工務處26日晚間在臉書粉絲頁PO出道路巡檢及修補坑洞的開箱文，一窺玲瑯滿目的執勤工具，也讓民眾了解整潔又順暢的公路背後，養護工作尤其重要。

苗栗縣工務處轄管全縣10條縣道、85條鄉道，總長逾千公里，全靠2名專職道路巡查人員及4名其他科室支援的兼職人員，負責維護縣道、觀光道路等，透過主動式巡檢及無人戴具的邉坡監測，了解評估公路使用情形，確保縣內公路設施完善，提升用路人駕駛舒暢安全及整潔美觀。

工務處長古明弘表示，其他縣市政府紛紛拍攝真人開箱，拉近與民眾的距離，達到宣傳的目的，工務處經討論也決定搭上風潮，開箱與民眾息息相關的公路相關業務，而道路巡檢及修補坑洞工作就是其中之一，苗栗縣不像新竹縣市將巡檢工作委外，6名人員常常得加班、夜巡相當辛苦。

養護單位需確實執行道路巡查，填寫巡查報告，協助辦理後續處置工作，才能提供用路人安全舒適的行車環境，為降低人力負荷比，目前除了重要聯絡道，其餘鄉道多委由各鄉鎮市公所辦理巡查養護。

工務處秀出的工作裝備包含， 安全錐、安全連桿、警示燈、手電筒、指揮棒、警示帶、反光背心、安全帽、雨衣鞋、手套、無人機、鏟子、電鋸、鏈刀、拖繩、掃把、常溫瀝青等，展示各式各樣「傢啦伙仔」（客語稱工具），照片吸睛有趣。

(中時 )