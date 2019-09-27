加工出口區中部園區職業安全衛生促進會27日在中港加工區辦理複合式災害之區域聯防防災演練，模擬化工廠因5級以上地震發生災害，包括廠內200公升化學品桶倒塌壓傷人員等，廠區主動啟動應變機制，與相關單位順利完成任務。
區域聯防防災演練27日上午在中港加工區理盛精密科技股份有限公司辦理，中港分處分處長梁又文表示，中港園區區域聯防組織每年定期實施緊急應變、消防練演及毒性化學物質演練，對於提升危害化學物質之處理與消防災害之緊急應變，提供迅速有效之救災互援機制，除可掌握並充分利用救災資源，並保障作業勞工之安全與健康外，該聯防組織更可增進敦親睦鄰之效。
演練模擬化工廠因5級以上地震發生複合式災害，包括因地震使工廠內200公升化學品(磷酸)桶倒塌壓傷人員致無呼吸心跳，需進行急救，以及化學品洩漏，包括磷酸及黃磷桶破裂洩漏，化學品自燃並引起火災。
演練廠區主動啟動應變機制，針對人員急救及火災進行應變，並通知聯防廠區、中港分處及台中港務消防隊協助，順利完成本次任務。
中港加工區於2006年成立「中港園區區域聯防災害防救體系」，建構迅速有效之救災相互支援機制，辦理園區區域聯防災害防救事宜，2017年聯合台中加工區擴大成立「加工出口區中部園區職業安全衛生促進會」，除擴充組織與成員外（迄今已達69家廠商），並增進中部園區各事業單位間職業安全衛生知識之交流與經驗分享，頗具成效。
(中時 )
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