屏東縣車城鄉保力社區發展協會27日舉辦「保力社區洋蔥一日農夫體驗活動」，帶領社區農戶透過友善耕作課程及食農教育體驗活動，為社區產業轉型開創新契機。

民國80年農會開始輔導種植洋蔥，由於洋蔥性好乾燥氣候，加以當地有落山風吹襲更適合生長，品質優於其他產地且耐貯藏，使保力社區成為恆春半島洋蔥種植重要產地之一。

鑒於友善農耕逐漸成為農業管理生產趨勢，保力社區發展協會特邀高雄區農業改良場張耀聰副研究員，就「洋蔥友善耕作無毒耕作及有機栽培管理」與「有機蔬菜病蟲害防治」兩大部份，透過分享與實作，讓參與農戶瞭解落山風抑制莖葉的生長，卻使結球肥厚，並且因為水分蒸發減少了病蟲害等功效，並傳達安全農產品的相關知識。

屏東縣政府農村再生專案推動辦公室主任江嘉萍表示，保力社區發展協會於107年度獲得核定，是車城鄉第一個農再核定社區，縣府近幾年積極輔導社區轉型友善環境耕作，發展友善產業，適逢保力社區產業面臨轉型，欲發展以洋蔥為主的食農教育，企圖以跨域、創新方式打造社區友善農耕環境，因此，協助引介專業資源改變社區傳統產業生產模式，吸引更多年輕人返鄉。

活動現場除了認識「友善耕作方式」外，更結合實際操作洋蔥育苗及插苗等體驗教學，讓專家及居民相互交流，營造洋蔥產業的有機耕作共識，期待農村再生計畫的執行可成為新農業的轉機。

(工商 )