一般來說男人「很大包」都會很驕傲，不過英國有一名47歲的型男就因為下面「太驕傲」慘遭店員懷疑他偷東西。據《鏡報》報導，懷特豪斯(Steve Whitehouse)和他的女友香頓(Mandy Shenton)到一間男裝連鎖店「Scotts Menswear」購物時，發生了不太美好的購物經驗。

據報導，當時懷特豪斯在該店消費了400英鎊(約台幣16000元)，正當他在結帳時，一名女經理一直盯著懷特豪斯的下體，因為這位女經理認為他的褲襠太鼓，懷疑他將店裡的東西偷塞進褲檔中，於是攔下懷特豪斯並要求他進行檢查。

儘管懷特豪斯告訴經理，是因為自己的褲子比較緊，而那鼓起的部分是他的生殖器，仍舊沒有消除女經理的疑慮，再三溝通無果後，懷特豪斯被請到小房間，在男性保全面前脫下褲子，並將自己長25公分的「驕傲」展現在保全面前。事後，在保全的保證下這件荒唐的鬧劇方才解決。

(中時電子報)