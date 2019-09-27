北市非法旅宿頻傳，甚至有聚眾吸毒情況，北市議員林瑞圖質疑，自2016年來稽查及裁處案件數量逐漸遞減，質疑北市取締不力，恐衍伸公安事件，對此北市觀傳局長劉奕霆表示，目前已積極增編稽查人員，並編列180萬元檢舉獎金預算。

根據數據顯示，自2016年起北市府稽查日租套房次數為989件、579件、688件；裁處件數則為129件、126件、138件，至於今年統計至8月為止，稽查次數和裁處件數分別為565件、95件。

北市議員林瑞圖今於議會教育部門質詢指出，非法旅宿大都沒有符合建築法及消防安全規定，甚至有聚眾吸毒的誇張情事，但主管機關稽查次數卻不斷遞減，市府應加強裁罰力道，避免衍伸公安危險。

對此，北市觀傳局長劉奕霆澄清，局內編制稽查人員不多，稽查成立條件也十分嚴格，目前已積極拓增人員編制，並編列檢舉獎金180萬，期盼能透過公私合作，減少非法情事繼續猖獗。

(中時 )