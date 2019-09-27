一位東京大學的學生表示在東大的法學圖書館，找到了1985年的出版品，上頭記載著蔡英文的博士論文條項，因此認為蔡應有取得博士學位。彭文正仍在臉書酸東大生找到的證據。（彭文正臉書）

一位東京大學的學生表示在東大的法學圖書館，找到了1985年的出版品，上頭記載著蔡英文的博士論文條項，因此認為蔡應有取得博士學位，英粉們歡天喜地。但節目主持人彭文正在臉書酸「別拿書目當論文混」，又轉發一粉絲頁質疑東大生找到的證據證明了蔡英文拿到的是「Postgraduate Degree」，相當於「結業證書」而不是「學位證明」。彭文正要求大家當柯南研究，並稱「一但採用致薄酬1451」。

「論文門」爭議不停歇，蔡英文總統表示不怕抹黑、也不怕被檢驗，因此她將博士論文電子檔公開在國圖的「台灣博碩士論文知識加值系統」，27日上午10時起開放查閱。她也在臉書批「裝睡的人是叫不醒的，惡意的人也不會理會你的解釋。我的博士學位來自於倫敦政經學院（LSE）的認定，我的論文也已經在當年就交付學校，這些都有紀錄可查。甚至，現在LSE的官網上，都還有白紙黑字的紀錄，證實我的博士學位。」

一位東京大學的學生表示在東大的法學圖書館，找到了1985年的出版品，上頭記載著蔡英文的博士論文條項，因此認為蔡應有取得博士學位。但網路節目主持人彭文正卻繼續質疑，東大生查到的是書目，有書目不一定有書。

彭文正在臉書酸「別拿書目當論文混」，又轉發「台灣的真相」粉絲頁貼文，並說「各位柯南大大：幫忙研究一下，給點意見，謝謝🙏一但採用，致薄酬1451。」

「台灣的真相」粉絲頁質疑東大生是「豬隊友」，稱東大生找到只是出版品的「索引列表」，完全無法證明「論文文本」確實存在。但是他證明了蔡英文拿到的是「Postgraduate Degree」。

該粉絲頁認為，英國學制中的Postgraduate Degree是什麼？Postgraduate Diploma / Certificate 指的是研究生證明而非碩士學位。這個證書比 Master Degree 低一階，也就是代表「完成英國的碩士學程，但是 #並沒有通過資格考試所獲得的證書。(註)」簡單的說，Postgraduate相當於「結業證書」而不是「學位證明」，只能證明總統曾在LSE就讀，但不代表取得學位。

彭文正的發文底下網友留言「 彭教授 可以跳過論文跟口試直接拿到博士學位嗎?到底什麼時候要直接問LSE而不是打烏賊仗?」、「個人有點淺見，蔡英文都告上賀德芬了，到時上法庭一切都要攤在陽光下，如果沒有十足把握，她會這樣做嗎？」、「好了啦 文正 直接法院見真章了」、「我不相信百年名校會在1983年為一個台灣來的博士生作任何手腳」、「Postgraduate Degrees Awarded就是拿到學位了，不叫結業證明好嗎。」

(中時電子報)