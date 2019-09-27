身家千億的香港富商劉鑾雄（大劉）早年身體不佳，2016年接受換腎手術後，狀況才逐漸穩定。昨(26日)劉鑾雄牽甘比出席百貨公司開幕酒會，夫妻倆身穿情侶裝，十指緊扣大方放閃，而劉鑾雄舊愛李嘉欣的老公許晉亨之後也現身，李嘉欣則因在大陸拍戲，巧合地避開了狹路相逢戲碼。
劉鑾雄2006年曾砸百萬替李嘉欣登報慶生，2年後李嘉欣與富商許晉亨完婚，育有一子，2016年劉鑾雄宣布和甘比結婚，當時李嘉欣獻上祝福：「恭喜他！健康和開心最重要，我祝福他！」而集萬千寵愛於一身的甘比，隔年傳出大劉對她如此慷慨，是為了感謝甘比家人捐腎救命，但劉鑾雄已正式否認，「這個不是事實。」
昨劉鑾雄難得帶甘比再次出現公開場合，甘比今也在微博曬照，說：「其實昨晚我和老公也好開心，因為他撞見很多好久不見的老朋友」，又說：「開心的一天」，網友回應：「甘比越来越漂亮了」、「劉生精神好好，甘比姊姊照顧有加」、「好喜歡妳祝福家庭美滿」、「越看越有夫妻相」。
(中時電子報)
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