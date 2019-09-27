前立法院長王金平跟上開箱風潮，日前也在臉書粉絲團分享開箱文，他談到「不論是為鄉親服務、下鄉走跳，還是休息睡覺，金平不能缺少這些東西。在外要扛得起專業，回家要安心休息，偶爾看書入眠。當然，睡太熟時就只能做自己了。」

不過有眼尖網友發現，王金平褲子似乎黃黃的，他自己則跳出來澄清，「這件褲子是新的，那是空拍燈光問題」，一解網友疑惑。

(中時 )