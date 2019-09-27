臉書開箱褲子泛黃 王金平這樣說 15:442019/09/27 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 眼尖網友發現王金平開箱文中褲子黃黃的，他澄清是燈光問題。(翻攝王金平臉書／林和生屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前立法院長王金平跟上開箱風潮，日前也在臉書粉絲團分享開箱文，他談到「不論是為鄉親服務、下鄉走跳，還是休息睡覺，金平不能缺少這些東西。在外要扛得起專業，回家要安心休息，偶爾看書入眠。當然，睡太熟時就只能做自己了。」 不過有眼尖網友發現，王金平褲子似乎黃黃的，他自己則跳出來澄清，「這件褲子是新的，那是空拍燈光問題」，一解網友疑惑。 (中時 ) #褲子 #王金平 #網友 #自己 #休息 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓王新一波角力戰 這宗會動向受矚目 14:062019/09/23 政治 是否爭取親民黨總統提名2020 王金平表示有待努力 16:072019/09/23 政治 跟親民黨爭取提名？王金平：可以這麼解讀 16:082019/09/23 政治 爭取總統大選提名 親民黨：王金平有找人來接觸 18:452019/09/23 政治 王金平爭取親民黨提名 李鴻鈞：王宋友人已接觸 19:352019/09/23 政治 王金平與宋楚瑜接觸 柯P：私人問題不必評論 20:332019/09/23 政治 親民黨：王金平已向宋楚瑜表達意願 23:262019/09/23 政治 外傳王金平將披橘袍出征 柯P：事情發生再處理 09:562019/09/24 政治 藍議員怒嗆王金平、黃健庭：滾 不爽就離開國民黨 17:232019/09/24 政治 王金平開箱秀內心？網笑這裡黃黃的 05:182019/09/27 生活 政治熱門新聞 韓國瑜決定公開氣爆機密 網：大號吳音寧慘了！ - 政治 郭與趙少康會面後退選？郭幕僚曝真相... - 政治 東大生找到蔡論文證據？ 彭文正查詢後發現... - 政治 朱立倫要找回楊秋興 他贊成遭轟 - 政治 沉默螺旋真存在！韓街頭民調狠超蔡 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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