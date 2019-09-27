孫尤安將在11月發行首張專輯「廢系尤物」，找來曾入圍今年金曲獎最佳新人林愷倫（Karencici）合唱全新單曲〈最近怎麼樣〉，外型同屬「高冷派」美女，2人剛好都愛狗，MV中也找一隻阿富汗犬狗明星Samantha作伴，2人樂得在拍戲空檔之餘逗狗，大聊「養狗經」拉近距離。

孫尤安新歌〈最近怎麼樣〉MV中，躺在諾大紗裙、毛絨布料中化身為維納斯。（愛貝克思提供）

促成兩人合作的是「顏社」主理人迪拉，擁有磁性美嗓的兩人，原本就對彼此十分欣賞，合唱前就follow各自的IG，Karencici錄音配唱時孫尤安特地探班，兩人不約而同地笑說：｢我以為你很酷！」，Karencici說：「原以為孫尤安不好接近，才發現本人超nice」，孫尤安則有同感：「Karencici笑容特別可愛，笑聲會融化人！」

〈最近怎麼樣〉由Karencici及新生代嘻哈創作人陳嫺靜共同寫詞，寫出孫尤安對於人際關係之間交流問候語產生尷尬的心聲，孫尤安笑說自己怕尷尬麻煩，減少接觸與陌生人交談的機會，「便利商店都很少去，寧願用宅急便網購生活用品」，「宅」個性堪稱廢系生活態度之極致。

孫尤安11月發行首張專輯「廢系尤物」，找來曾入圍今年金曲獎最佳新人林愷倫（Karencici）合作新單曲〈最近怎麼樣〉。（愛貝克思提供）

孫尤安與Karencici合作新單曲〈最近怎麼樣〉。（愛貝克思提供）

拍攝MV時，明星狗Samantha太做自己，來回NG多次讓工作人員開玩笑：「結論是Samantha才是這支MV最大牌的明星」，孫尤安還打趣說，自己的長相其實像阿富汗犬，自虧「Samantha跟我滿好的，讓我抱還一直聞我舔我臉」。

孫尤安在MV中以一身火辣緊身泳衣搭配華麗多彩紗裙現身，足蹬12公分高跟鞋、秀出修長傲人美腿漫步在博物館中，其中一幕躺在諾大紗裙、毛絨布料中化身為維納斯，最後一幕更漂浮在半空中化身「浮空美人」，孫尤安苦笑：「想像飛起來同時，全部動作靠腰支撐，背、頭、腿全部懸空，頭跟脖子要保持自然，不能很ㄍㄧㄥ，整個是腦充血與核心的挑戰！」

(中時 )