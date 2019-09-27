中華職棒二軍總冠軍賽將於明（28）日起在高雄澄清湖棒球場火熱開戰。由例行賽勝率超過7成的中信兄弟二軍與第二名的富邦悍將二軍進行五戰三勝賽制，爭奪中華職棒30年二軍總冠軍。

中信兄弟二軍今年打出令人印象深刻的賽季，不僅季中拉出一波15連勝，例行賽戰績也領先富邦悍將二軍高達16場勝差。戰績一枝獨秀，歸功於投打的優異表現。

打擊榜上全部由中信兄弟球員包辦，陳文杰成為個人獎項最大贏家，本季出賽61場、打擊率0.359、擊出88支安打，三度蟬聯打擊王、安打王，並以16次盜壘成功及0.84的盜壘成功率擊敗吳國豪（16次盜壘成功、盜壘成功率0.76），連續兩年拿下盜壘王獎項，今年更以58分打點奪下生涯首座打點王；許基宏則以18發全壘打擊敗隊友陳文杰的17轟，再度登上全壘打王寶座。

中信兄弟廖乙忠本季於二軍出賽14場，拿下9勝2敗的戰績，防禦率僅1.55，囊括勝投及防禦率雙冠王；救援王吳哲源本季出賽23場，奪下8個救援點，防禦率0.40。

富邦悍將投手表現不遑多讓，林煜清在二軍出賽99.2局，73次奪三振，獲得奪三振王的頭銜；中繼王林克謙本季在二軍30場後援出賽，拿下14個中繼點。

二軍選手拚戰整個賽季，全力以赴達成各項個人紀錄，拼戰精神令人敬佩。能夠獲得首位頭銜，對選手來說，也是為過去一年的努力給予最高的肯定。中華職棒大聯盟將特別於10月7日下午2時，在聯盟舉辦二軍個人獎項頒獎儀式，表揚選手的優異表現，全國球迷朋友也能透過中華職棒Facebook官方粉絲團收看直播，一同分享球員獲獎的喜悅。

(中時電子報)