民進黨慶扁出席蔡總統不願同台？林飛帆：總統在全代會切蛋糕。照片：曾薏蘋攝

民進黨明天將舉行全代會及黨慶，前總統陳水扁將出席黨慶，但是蔡英文總統則留在圓山飯店舉行全代會的場子；民進黨副秘書長林飛帆被問到，是否蔡總統不想跟扁同台？林飛帆表示，這太過度解讀，總統會在全代會現場慶生，安排切蛋糕橋段，黨慶屬於軟性活動，不論是黨員或非黨員都歡迎參加。

民進黨今年將滿33歲，林飛帆今率領參與艱困選區立委選舉的年輕參選選人一同召開黨慶「台灣派對」記者會，林飛帆今穿了黨主席卓榮泰最愛也是日前發表的民進黨綠色飛行夾克說，「我好像卓主席上身」；他形容，今天出席的年輕參選人，都分佈在各艱困到不能再艱困的選區，一棒接一棒的傳承民主，這也是「台灣派對」的重要精神。

他說，這次全代會、黨慶也邀請許多資深黨員、創黨前輩來參加，參觀市集、聽音樂表演，表示新舊世代一起在爭取民主、鞏固台灣國家主權的路上攜手前進。

由於扁明天會參加黨慶活動，被問到是否會上台說話或唱歌？林指出，黨對所有前輩跟前任主席都很歡迎，相關安排會進行；明天黨慶部分是安排音樂表演，沒有任何候選人講話，現場以表演為主，扁應該會逛攤位，看老朋友。

至於前行政院長賴清德確定不出席；林說，還是希望賴出席參與，主席跟秘書長的有前去邀請，「我們還是誠摯邀請他參加」。

對於前副總統呂秀蓮是否出席？林說，誠摯歡迎大家，不論是黨慶或是全代會，但是後續團結不會因為這次無法出席而受到影響，大家還是會繼續往團結方向前進。

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(中時 )