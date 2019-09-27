民進黨33周年黨慶及全代會28日將登場，前副總統呂秀蓮下午出「台灣氣候行動：反空汙集會」時說，她已經很早就離開了；對於蔡英文總統博士論文今天公開，呂秀蓮則說，蔡只是證明當年有寫論文，但論文有沒有被通過、合法拿到博士學位，大家可以一起去了解跟檢驗，

被問到獨立參選的連署問題，呂秀蓮說，很多人都自動自發要支持她，甚至有不認識的人從台中、新竹來跟她拿連署書，她的連署目標是40萬份，有信心「起碼一定會合法通過」 28萬連署門檻。

呂秀蓮說，她參選是訴諸良心跟理性，過去國、民兩黨綁架國人同胞太久，國民黨38年的戒嚴，就是因為要反攻大陸所以以此剝奪人權；民進黨現在也沒有理由說因為要「抗中」，就說不然你要投給誰，「還有我可以選」，很多人說今年含淚不投，但到時候她會讓大家含淚投給她。

對於論文問題，呂秀蓮說，蔡總統有回應是好事，但也許更早回應就不會有疑雲，現在拖了太久，拿出來的是她當年曾寫過論文，但論文有沒有被通過、合法拿到博士學位，大家可以一起去了解跟檢驗。

呂秀蓮表示，她絕對不願聽到身為總統有任何誠信的危機，蔡這次只是證明當年有寫論文，沒有拿到博士學位當然也可以選總統，但這是人格誠信的問題，一切勿枉勿縱。

呂秀蓮並說，總統候選人未來要因應的危機可能很多，如何因應危機是大家關切的，這是各界嚴重關切的問題，尤其是知識分子及學術界，絕對超越藍綠共同關切，希望蔡總統可以過關，因為國家元首假如誠信有問題是國安危機，不忍心認定她如何，只是覺得因應的速度及方式有待改進。

(中時 )