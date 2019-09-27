法國北部一間化學工廠昨天發生大火，迫使相關當局關閉學校，並警告塞納河（Seine River）可能受到污染。地方當局今天指出，消防人員已經撲滅火勢，所幸無人受傷。

法新社報導，昨天凌晨這場火災發生在路博潤公司（Lubrizol）於盧恩市（Rouen）附近的一處儲存設施。

這間化學工廠發生大火後，嗆鼻的黑色濃煙散佈大約22公里遠，所幸未傳有人受傷。

路博潤公司是工業用潤滑油與燃油添加劑製造商，為善於投資的美國億萬富豪巴菲特（Warren Buffett）所有。

(中央社)