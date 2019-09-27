法國化學工廠大火 火勢撲滅無人受傷 15:552019/09/27 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法國北部一間化學工廠昨天發生大火，迫使相關當局關閉學校，並警告塞納河（Seine River）可能受到污染。地方當局今天指出，消防人員已經撲滅火勢，所幸無人受傷。 法新社報導，昨天凌晨這場火災發生在路博潤公司（Lubrizol）於盧恩市（Rouen）附近的一處儲存設施。 這間化學工廠發生大火後，嗆鼻的黑色濃煙散佈大約22公里遠，所幸未傳有人受傷。 路博潤公司是工業用潤滑油與燃油添加劑製造商，為善於投資的美國億萬富豪巴菲特（Warren Buffett）所有。 (中央社) #受傷 #大火 #化學 #工廠 #昨天 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 陸下個挖角目標？美官員點名這兩國「有壓力」 - 國際 上廁所別用手機 小心染上這怪病 - 國際 找到了？傳通烏門吹哨者是他 川普：叛國罪！ - 國際 安倍特拍影片慶祝陸建政 還秀了這句中文 - 國際 不鳥彈劾案 川普續爆料：拜登子在陸大賺465億 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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