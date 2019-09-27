明天就是教師節，台北市力行國小舉辦「愛的搜查線」活動，將老師的幼年、學生時期照片貼在海報上，由學生化身為小偵探，比對看看分別是哪幾位老師。（力行國小提供／張潼台北傳真）

明天就是教師節，台北市力行國小舉辦「愛的搜查線」活動，將老師的幼年、學生時期照片貼在海報上，由學生化身為小偵探，比對看看分別是哪幾位老師。校方表示，主要希望學生多多認識和他們朝夕相處的老師，而透過舊照片，也讓師生在時空交錯間串起記憶。

力行國小校長黃國庭表示，今年教師節活動造成同學間很大迴響，老師也覺得相當有趣，因為讓學生發揮偵探精神更加認識學校的師長，大家一起重溫美好的青春時代；活動發起老師柯懷淨則說，舉辦這個活動主要是希望讓孩子多多認識與他們朝夕相處的老師們，讓孩子們知道老師們也有屬於自己的「青春時代」，例如有些老師以前曾是旗隊隊長、國術高手。

4年級學生周楷荃說，有些老師年輕時的照片跟現在差異不大，但有些因為照片拍攝的年齡很小，完全看不出是誰，感覺看起來很可愛，「而且校長小時候長得跟我很像」；5年級學生田靖則猜出某張照片是自己低年級時的班導師，因為老師漂亮又親切，跟以前的照片一樣。

(中時 )