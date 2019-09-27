隆成年禮今年在和平島舉行，讓全市青年學子一起在島上闖關解謎。（市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆11所學校青年學子踏上和平島，感受海蝕奇岩和潮間帶美景。（市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆每年重頭戲基隆成年禮，今年帶領11所學校110名高中生「勇闖和平島」，踏上最早有西方人足跡的和平島，進行實境解謎挑戰，深刻探索潮間帶與獨特的海蝕地景之美，學子連闖多個關卡直喊累，富有意義的特別體驗，留下難忘的回憶。

基隆市府去年首度帶領學生登上「台灣龍珠」基隆嶼，塵封五年的秘境在開放前讓學子先睹為快，並進行淨灘和攻頂，今年基隆成年禮再進化，在和平島上進行「實境解謎」學生組隊合作，利用TAIWANGO APP提示，發揮團隊精神解開每個謎團。

同時安排前往和平島潮間帶巡禮，讓學子有機會近距離觀察生物，認識潮間帶豐富多樣的生態系，了解到從前漁村居民如何永續利用海洋資源，進而關懷基隆土地及海洋環境，每年成年禮也不斷創新主題，讓各屆學生在成年留下最美的註記。

副市長林永發說，16歲到18歲階段是人生成長重要里程碑，市府近年為即將成年的學子舉辦成年禮，從環繞田寮河路跑、攀登姜子寮山、挑戰基隆嶼登大人，到今年勇闖和平島與探索潮間帶，帶大家感受海洋城市獨特地景與海岸生態之美。

市府指出，擁有國際級人文與自然地質景觀的和平島公園，無論地質形成，以孕有豐富生物潮間帶，相信讓學生有滿滿體驗與收穫，了解海洋永續的重要性，期待透過成年禮的闖關挑戰，讓基隆囝仔勇於冒險、敢於接受挑戰的海洋精神。

(中時 )