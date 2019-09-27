百萬賣職缺 崁頂鄉長遭起訴 16:032019/09/27 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 崁頂鄉長林光華（中）涉貪遭屏檢起訴。（林和生攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東地檢署偵辦崁頂鄉貪瀆案件，竟發現崁頂鄉長林光華自2017年至2018年間，親自或透過崁頂鄉代會主席郭茂良，與羅姓、陳姓及鍾姓民眾等人，談妥以120萬元至150萬元不等金額，就能內定錄取為崁頂鄉公所人員，共計收受400萬元賄款，屏檢27日全案偵結，依貪汙罪起訴11人。 (中時 ) #崁頂鄉 #鄉長 #林光華 #起訴 #崁頂 也許您會感興趣 推薦閱讀 違法販售香港保單 理財作家周怡潔遭起訴 11:012019/09/23 社會 王傳家遭妻控通姦 雙方達成離婚協議 12:112019/09/25 社會 橫山鄉長涉案 代理鄉長25日上任 14:012019/09/25 政治 女師正顎手術後下巴無知覺 名醫涉疏失被起訴 18:142019/09/25 社會 網紅律師遭控偽造文書 裁定不起訴處分 13:182019/09/26 社會 看MTV對女友人摸胸吸奶 移民署高官起訴 14:392019/09/26 社會 《電腦設備》英業達案，仁寶：未接獲起訴書 17:392019/09/26 財經 涉挪助理費 昔警察議員遭羈押禁見 20:092019/09/26 社會 恆述法師蓋違建 繳6萬緩起訴 12:192019/09/27 社會 逆子討千萬不成 持鋁條砸死7旬老父 15:502019/09/27 社會 社會熱門新聞 慶富獵雷艦案 陳慶男重判25年 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 獨》台大醫遭陸駭 國安憂元首病歷資料外洩 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 三太子前激戰 妻見尪鹹濕訊息「脫褲從後Ｘ」超崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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