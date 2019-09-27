屏東地檢署偵辦崁頂鄉貪瀆案件，竟發現崁頂鄉長林光華自2017年至2018年間，親自或透過崁頂鄉代會主席郭茂良，與羅姓、陳姓及鍾姓民眾等人，談妥以120萬元至150萬元不等金額，就能內定錄取為崁頂鄉公所人員，共計收受400萬元賄款，屏檢27日全案偵結，依貪汙罪起訴11人。

(中時 )