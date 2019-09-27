3年前和平島發掘出3具歐洲人遺骸。（基隆文化局提供／許家寧基隆傳真）

和平島地底下埋藏有西方棱堡和修道院遺址，隨著考古將陸續重見天日。（基隆文化局提供／許家寧基隆傳真）

386年前西班牙人在基隆和平島打造「聖薩爾瓦多城」，基隆市文化局28日邀請考古學者臧振華分享發現這座埋藏地底的棱堡與修道院的考古驚豔，揭開和平島昔日繁華面紗，11場講座場場爆滿，決定每場加開20名個名額，邀民眾一起重回大航海時代。

文化局長陳靜萍說，「大基隆歷史場景再現整合計畫」11場的歷史文化講座，從基隆史前考古起頭，帶領聽眾認識前人留下的遺跡，研究斑駁的古地圖，漫遊西班牙人與荷蘭人的蹤跡、清代起構築的砲台堡壘、日治時期的熱鬧街市，以及戰後的復興。

她指出，西班牙、荷蘭人在400年前在基隆這塊土地的蹤影，近年來在和平島考古發現舊城堡遺址，重現這段深刻的歷史意義，首場講座將由臧振華教授講述「來自地下的歷史」，分享和平島的過往雲煙，認識基隆在大航海時代，躍上世界舞台地位。

歷史講座也集結國內考古巨擘，包括清華大學人類學研究所長臧振華、成功大學考古學研究所長劉益昌，研究荷西時期的中研院副研究員翁佳音、詹素娟、鄭維中、陳宗仁，以及歷史教授戴寶村、李毓中等知名學者，精彩可期，場次場場爆滿。

基隆市文化局緊急加開席位，每場次再開放20個名額，提供民眾現場報名，9月28日至12月7日，講座於每周六下午1點半至4點半在基隆長榮桂冠酒店19樓會議廳舉行，僅11月2日場次於見書店，歡迎市民一起來更深入認識基隆。

(中時 )