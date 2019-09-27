高雄市長韓國瑜近日赴議會接受議員質詢，多名國民黨籍高雄市議員向韓國瑜表示無法調閱氣爆機密資料，韓答詢時表示，已指示副市長葉匡時邀集市府相關局處，把所有「機密」資料全解密，要調資料都可以調閱。證明高市府非常光明磊落。網友對此表示，「大號吳音寧慘了」、「陳菊要瘦三斤了」、「氣爆及善款流向，高雄人有權利知道」。

韓國瑜今在臉書PO文稱，「高雄氣爆永遠是我們心口上一道永誌不忘的傷痕。可惜五年過去了，當初受災的損失、社會的善意卻都還沒有獲得正面妥切的安排與交待」。

韓也說，面對議會與市民的質疑，「市府決定公開當年所有機密文件，供議員與民眾自由調閱與檢驗」。

他認為，面對受災市民的痛失所愛以及社會大眾的愛心所向。任何一個光明磊落的主事者都不應該用「機密」兩個字一筆帶過，因為唯有勇於面對、敢於承擔，我們才能問心無愧的站在那些追思綿長的雕塑品與音樂會前，真正做到讓逝者安息、生者寬慰。

韓國瑜希望，錯誤不再重蹈、善惡終有所報。從今天起，「高雄市府光明磊落，歡迎大家和我們一起追查氣爆！一起讓這場可怕的災難，得到應有的溫柔與正義，而不是年復一年的虛偽與推托」。

網友對此紛紛表達看法，「陳菊慘了」、「陳菊要瘦三斤了」、「高雄氣爆及善款流向應該攤在陽光下，高雄人有權利知道」、「心痛的回憶，而且對災民真的不堪」、「各界的愛心善款本來就應該公布詳細使用明細，給大家一個交待。前市府如果有瀆職、濫用善款也該接受應有的懲罰，以正視聽。」「高雄氣爆及善款流向應該攤在陽光下，高雄人有權利知道」。

註：大號吳音寧由來，台北市長柯文哲9月23日稱總統府祕書長陳菊請假避赴立院報告備詢，「需不需要備詢，yes or no」，不然她就變成「大號的吳音寧」。

網友在韓國瑜臉書留言。(圖/截自 韓國瑜臉書)

(中時電子報)