2017年8月8日，四川阿壩州九寨溝縣發生7.0級地震，五花海、諾日朗瀑布、蘆葦海等著名景點受損嚴重；經過2年重建，今天（9月27日）上午，九寨溝景區重新開園試營運。

景區管理單位表示，每天從早上8點半至下午5點開放，但採預約實名入園制，單日限客5000人次，僅為地震前1／8。每天每人限購1張門票，大陸居民可憑二代身分證或戶口簿購票，外國旅客則憑護照實名購票，且目前只開放旅行社的團客，因此有不少旅行社招攬有意前往九寨溝的散客組團。

陸媒報導指出，九寨溝景區85％已恢復到可以開放的程度，還需花時間自然養護，因此開放區域有限制，包括札如溝的札如寺、樹正溝（火花海除外）、日則溝（諾日朗至五花海段）以及則查窪溝。

大陸中科院利用多源遙控監測，結合實地科學考察，稱九寨溝景區已逐漸恢復；受滑坡和泥石流影響，世界遺產核心區的部分植被覆蓋度下降，現在除了日則溝的火花海周邊，已逐漸恢復。

研究人員表示，以雄偉壯觀而聞名的諾日朗瀑布在地震後瞬間萎縮，變成1道細流；經過調查，一個長裂縫對整個壩體穩定都構成了威脅，西南科技大學與九寨溝管理局進行科研合作，先用震掉的鈣華體往上回填，再利用微生物礦化，經仿生技術促鈣華地質形成；成功「補鈣」後，再經自然恢復才救回瀑布。

火花海下游壩體因地震崩塌，成了洩水口，雖形成新景點雙龍瀑布，但火花海幾近乾涸，白色鈣華暴露地表，研究團隊也採微生物技術修復，目前有絲狀藻、矽藻等對表面鈣華進行生物修復，形成緻密防護層，水位上升。

(旺報 )