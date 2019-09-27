針對追蹤器事件，高市長韓國瑜直說，「我希望擁有國家機器的權力者要愛惜」。。（柯宗緯攝）

高市民進黨議員邱俊憲今在議會質詢時，以「國瑜解密」窮追猛問市長韓國瑜車子到底有無被追蹤器，但韓答詢「擁有國家權力者要愛惜使用」，邱不滿氣的痛批「這是是非題，不是申論題」，有跟沒有都說不出來，如果一個直轄市長的車子可以被裝追蹤器，任何一個高雄巿民的安全誰來保證？

邱俊憲質疑韓國瑜口口聲聲說座車被裝監視器，原本可能是台灣政治史上的水門案，變成羅生門，要求韓國瑜直接回答「有或沒有」。韓答詢說，針對追蹤器，「我希望擁有國家機器的權力者要愛惜」。

不料，邱俊憲不滿意這個答案，幾度追問「有或沒有」，強調這是是非題，而不是申論題。韓國瑜反問，「你好像比我還著急啊」，建議邱去把蔡英文之前的談話重新看一次，擁有國家權力者要愛惜使用，這就是我的答覆。

邱俊憲氣憤說，「你好整以暇，我們答詢時間被限縮到，這任期我只剩1分55秒，我甚至幫你報案了，但我不是告訴人，我不能幫你備案啊！」

邱俊憲痛批，韓國瑜連地方議員質詢問有沒有追蹤器？還是把它當作申論題來講，連有沒有都講不出來，如果連市長的車子會被追蹤器，市民的安全誰能夠保證呢？

邱俊憲直說，一個未來可能擔任台灣領導人，講不出來有沒有，難道憑空消失嗎，這就是為什麼那麼多市民對你不滿意，「誠信啊」，有或沒有，有這麼複雜嗎？相信市民朋友，心裡有答案，「誠信，請你記住這兩個字」。

(中時 )