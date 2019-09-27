@km03728012被逼車氣氛凝重之際又突收到逼車駕駛訊息。（摘自Twitter用戶@km03728012）

Airdrop是專屬於蘋果手機iPhone的程式，類似藍芽傳送，是一個快速檔案傳輸裝置。它的好用之處是，只要在距離9公尺內，團體間可以共享檔案、照片時可以同時多人傳輸，便利省時。不過若有陌生人透過Airdrop傳來檔案，您敢點開嗎？尤其是本篇故事主角，開車在道路上被逼車，氣氛凝重之際還收到逼車駕駛傳來的訊息，好不刺激！

Airdrop是專屬於蘋果手機iPhone的程式，類似藍芽傳送，是一個快速檔案傳輸裝置。（摘自蘋果官網）

據Twitter用戶@km03728012這位日本人的描述，他近日在路上開車時，突然發覺身後的汽車不斷向他逼近，在他繼續行進後，發現後方的汽車更是加速緊逼，想必是遇上所謂的「逼車事件」了！

就在此時，他手機通知響了，而且是陌生人的Airdrop訊息，在這緊張嚴肅的氣氛下，收到這種警示意味濃厚的訊息，令@km03728012感到十分恐慌。他不知道後面駕駛到底想對他做什麼。空氣中的沉重逼使他做出決定，他點開了訊息，頓時鬆了一口氣。

@km03728012放下了心中的大石，並且做了正確的事情，他將車靠旁，讓後面那為陌生的駕駛快速通過。究竟那則訊息說了什麼？@km03728012表示「好顯我有點開訊息，我完全能想像那位逼車駕駛急迫的狀況！」

@km03728012表示「好險我有點開訊息，我完全能想像那位逼車駕駛急迫的狀況！」（摘自Twitter用戶@km03728012）

訊息是這樣的：「我要大便，讓我過！」

這結局讓網友們笑了出來，也同時鬆了一口氣，原PO絕對是做了正確的決定。「您救了一個人的性命！」、「如果他開車時大出來，那就GG了」、「他多麼聰明地Airdrop了你」。

此篇文在Twitter上發布後，獲得65,676 次轉推，170,552 個喜歡。這個意外的事件，顯示了Airdrop存在的價值，它建立起了陌生人的溝通橋樑，正因為如此，拯救了一條無辜褲子的命運。

(中時電子報)