大港開唱爆粗口惹議，台北市議員游淑慧表示，大港開唱有賣票，除了拿政府補助外，還賣了1500多萬的票務收入，最後若還可以不繳稅，真是「吃乾抹淨、好處拿光」。

游淑慧在臉書發文表示，大港開唱有賣票，除了拿政府補助外，還賣了1500多萬的票務收入，這些賣票收入有沒有繳營業稅？賣票行為有沒有繳足娛樂稅？文化部是不是給了出日音樂（大港開唱）的稅賦減免許可？

游淑慧發現，大港開唱支出明細中，並沒有繳交營業稅的支出，這代表文化部給了他們稅賦減免。然而活動中出現的謾罵、三字經和脫序表演，早已不符合減免辦法。

更可笑的是，她說，大港開唱的三項收入總數24503288元，居然和32項支出總數24503288居然一模一樣、一元不差，這個奇觀不知是不是為了規避「營所稅」？

最後，她抨擊表示，出日音樂一手拿政府補助、一手賣門票賺錢，最後若還可以不繳稅，真是吃乾抹淨、好處拿光，文化部、國稅局要包庇或調查？等著看。

(中時電子報)