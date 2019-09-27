彰化縣一名38歲陳姓營造商婚後與妻子育有一女，卻在某次出差後對同齡的陳姓空姐一見傾心，隱瞞已婚身分瘋狂追求，兩人在2016年底更產下一子，妻子得知後憤而攜女搬出去住，並對兩人提告，彰化地院審理後認定空姐不知陳男已婚，除依通姦罪判陳男2個月有期徒刑，且須單獨賠償妻子120萬元。

根據判決書，陳男與妻子廖女2010年12月16日結婚，育有一女，2016年卻與擔任空姐的陳女發展婚外情，誰知兩人仍在12月24日產下一子，廖女發現後憤而帶女兒獨自搬回台北，並對兩人提告。

廖姓元配指控，擔任空姐的陳女是她國中同屆不同班的同學，與丈夫互為臉書好友，怎麼可能不知道丈夫已婚。她在2016年4月主動告訴小三陳男已婚的事實，沒想到兩人仍在該年底產下一子；而她搬出家中後，去年過年陳女竟帶著幼子回家過年，懷疑兩人早已同居。

陳女則強調自己對陳男已婚不知情，雖與廖女同校但根本不認識對方，把戶籍遷到彰化只為多領取一些生育補助，並無同居事實，是因陳男母親不斷拜託，才在去年過年期間帶兒子回去給兩位老人家看。

陳男也為小三護航，指陳女多半時間住在香港，而且長年在國外飛來飛去很少回台灣，兩人交往短短2、3個月時間，見面時間已不多，他又刻意隱瞞，實難以查證。

彰化地院法官審理時認為，空姐在不知陳男已婚情況下與陳男交往，並無過失，且在原告告知陳男已婚事實後，再無侵害配偶權行為。刑事部分陳男遭處有期徒刑2個月確定，得易科罰金，陳女獲不起訴處分；附帶民事訴訟賠償部分，原告請求之損害賠償，由陳男單獨支付給妻子120萬元，仍可上訴。

(中時 )