環保署與台南市政府合作推動「劉厝排水水質淨化場新建工程」，於今（27）日在台南市長黃偉哲及環保署主任秘書葉俊宏共同見證下，舉辦啟用典禮，代表台南市河川水質改善，為市民提供更好的生活環境。

劉厝排水又稱七股溪，承受七股、佳里及西港等3區民生汙水及畜牧排放水，在海水潮汐推移影響下導致汙染滯留，長年以來水質嚴重汙染且散發惡臭。位於下游的七股潟湖更是全台規模最大的國家級海岸濕地，也是國際級保育動物黑面琵鷺的冬棲地保育區。

為使周圍民眾擁有舒適、好品質的水域空間，並維護生態保育環境，環保署與台南市府合作推動劉厝排水水質淨化場新建工程，總經費約1億4659萬元，其中60％由環保署補助。每天可處理8千至1.2萬公噸汙水，可降低劉厝排水約70％汙染量，減少汙染與惡臭。

這項工程最特別的是採取公私單位合作，除了政府部門主導水質改善，水質淨化場的土地是由南寶樹脂公司捐贈；日前更獲得2019年台南市政府第1屆公共工程優質獎入圍；於各機關2千多件工程中，經篩選評比脫穎而出，實屬不易。

近年來隨著都市發展、區域人口增加，河川汙染嚴重。為改善台南市河川水環境，環保署自民國100年起陸續補助台南市府約8億9797萬餘元，完成13項水質淨化工程，包括劉厝排水水質淨化工程。預計11月竹溪流域水質淨化工程完工後，每天共可處理11.6萬公噸汙水。

(中時 )