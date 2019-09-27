引發「反送中」示威的香港逃犯條例修訂，源於引渡在台港女命案兇嫌陳同佳；他因符合減刑條件，10月中旬可望獲釋。陸委會雖呼籲台港能有「一次性司法互助」，但至今未獲回應。

據《中央社》報導，涉嫌於2018年2月在台灣殺害港人女友潘曉穎的香港男子陳同佳於返港後，去年3月13日遭香港警方以謀殺案罪名拘捕。但因台港沒有引渡協議，香港警方只能控告陳同佳盜竊及處理贓物罪，無法引渡陳同佳到台接受調查；且由於陳同佳認罪獲減刑，最終僅被判處29個月有期徒刑。

據香港「監獄規則」，囚犯如實際刑期超過1個月，可因勤奮及行為良好，而獲得最多減刑1/3；若再扣去被還押日數，以此推算，陳同佳最快可於10月中旬獲釋。

報導說，為引渡陳同佳，士林地檢署去年曾透過法務部國際及兩岸法律司，向港方提出3次司法互助請求，並於去年12月對陳同佳發布通緝，同步發函法務部轉請大陸委員會，向香港政府請求遣送犯嫌來台，但港府至今沒有回應。

香港保安局於今年2月以引渡陳同佳為由，向立法會提交文件，建議修訂現有逃犯條例，但香港泛民主派憂心一旦「逃犯條例」通過，北京當局就可以羅織罪名，名正言順地將在港異議人士帶回大陸長期拘禁，因而引發「反送中」示威抗爭。

在6月9日103萬人上街遊行抗議及社會動盪近3個月後，香港行政長官林鄭月娥9月4日宣布撤回逃犯條例。陸委會發言人邱垂正隔天重申，政府還是期待台港之間能有「一次性司法互助」以解決此案。

港媒報導，死者潘曉穎父母曾致函林鄭月娥，希望港府以「單次個案處理」方式，移交疑犯、賦予香港法庭域外法權，或勸說犯嫌到台灣自首等多項方案。建制派立法會議員蔣麗芸，據信是遊說他出獄後赴台灣自首。

消息人士分析，要遊說陳同佳願意赴台自首，首要因素是台灣方面不會判處死刑，以及爭取較短的刑期；但若判處無期徒刑，可能較難成事。

(中時電子報)