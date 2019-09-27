前立法院長王金平27日南下屏東縣政府分享國政規畫，被問到是否披「橘袍」參選總統，王表示，什麼袍都沒有關係，上天要我來選，一定會安排一條路讓我走，路要怎麼變不知道，到時候再慢慢看，因緣成熟時就會看見這條路。

至於郭台銘是否會支持他，王金平信心滿滿地說，「那當然沒問題阿」，我們老早就約定好，我們是關公兄弟，他選我就不選，那郭現在不選，我就要尋求機會。

(中時 )