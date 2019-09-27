吳青峰《太空備忘記》高雄巨蛋演唱會，日前開賣在3分鐘內完售，主辦單位驚喜宣布加開場次，即將和近期推出新專輯《Juvenile A》強勢回歸的陳珊妮，於9月28日起每週六晚間11點在Hit Fm聯播網共同主持秋季限定節目，吳青峰笑說：「擔心興致一來，聽眾們只會聽到我們聊天，結果要分享的音樂都聽不到了！」陳珊妮也幽默的說：「這個節目是晚上11點，感覺尺度可以大一點！這樣聽眾會不會受不了？」屆時同步Youtube直播，請鎖定Hit Fm官方Youtube頻道。

吳青峰28日將與陳珊妮在Hit Fm主持live節目。（Hit Fm聯播網提供）

另外Hit Fm聯播網秋季限定節目「同行相記」，邀請知名作詞人葛大為主持，以作詞人為出發點，邀請「業界同行」訪談，葛大為替節目命名為《同行相記》，取自「同行相忌」，將忌改成記，葛大為表示：「記錄同行之間的對話」。

金牌作詞人葛大為主持Hit Fm聯播網秋季限定節目「同行相記」。（Hit Fm聯播網提供）

首集嘉賓邀到「金曲詞神」李焯雄，葛大為表示，這個節目誕生的靈感來源就是李焯雄，兩人有次坐捷運聊天，暢談同行間大小事，大為覺得這樣的對話太精采，不讓聽眾們知道太可惜，更可以讓喜歡寫歌詞的人，對這個工作有更深一層的認識，這也感動了李焯雄，讓鮮少上通告的他站台力挺：「身為作詞人，就是要大家更知道歌詞的靈魂所在，歌詞是聲音的建築！」。

(中時 )