桃園璞園27日雖在上半場一度落後到17分，卻靠下半場追上，施晉堯更在最後1.9秒投進絕殺逆轉三分球，帶領璞園71比69氣走台啤，取得花蓮觀護盃預賽3連勝，也提前搶下29日冠軍賽門票，施晉堯笑說：「我早就預告絕殺了！」

「當時我們喊暫停，我走過黃聰翰身邊，就跟他開玩笑說，我等一下要投進絕殺，沒想到我真的做到了，」貢獻16分、3籃板及4抄截的施晉堯表示，「我上半場打很亂，也投不進，但麥班達教練叫我繼續投，才讓我有機會『帥進』。」

如今隨著簡浩跳槽裕隆，璞園當家射手的位置，將由施晉堯、簡偉儒、李啟瑋等人共同競爭，施晉堯說：「其實我沒想太多，就是持續改進自己的優缺點，希望能在大空檔，穩定地把球投進，我也會在比賽中提醒學弟，幫助球隊磨合。」

璞園這次參加觀護盃未帶洋將，反而強勢取得3連勝，提前拿到冠軍賽門票，璞園總教練麥班達表示，「其實我們不在乎有沒有洋將，這次觀護盃最大挑戰，還是如何讓施顏宗、溫立煌、李家慷與鄭瑋4名新人知道他們要做什麼。」

「我們在上半場完全沒醒，大概是連3天出賽的疲倦造成，我在中場休息時間，特別一個一個詢問，讓他們各自檢討上半場缺失，且努力相信自己，」麥班達說，「我們上半場三分球投16中0，下半場卻變12投中6，確實表現有所提升。」

麥班達也提前透露，前年SBL選秀會選來的國體大後衛李家慷，確定會在SBL新球季登錄上場，「我想家慷已經準備好開始學習了，雖然必須交學費，我卻相信他日後一定會替我們帶來貢獻。」

(中時電子報)